Kötü haberi Bakan verdi: Ölü sayısı yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde devam eden yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkındaki son durumu açıklarken orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını da söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda yaptığı açıklamada şu anda 8 noktada orman yangını olduğunu bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN BAZI SERZENİŞLER DUYUYORUM"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak 1 İHA 17 helikopter, 93 itfaiye 55 ambulans 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbiren 6 mahalle boşaltıldı.

"BU KADAR BAĞLI OLUNMAMASI GEREKİYOR"

Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerekiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin.

Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.

Yangınlarla mücadelemiz son derece can siperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.

Tabii ki yangın hala sürüyor. Özellikle yangının bittiği alanlarla zarar gören vatandaşlarımızla ilgili normal hayata döndürme konusunda neler yapılır onun için toplantı gerçekleştirdik.

Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da %70'ini bitirdik.

CAN KAYBI ARTTI

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu durum hepimizi Türkiye'yi üzüyor. Sadece canlılarımız gitmedi. Hayvanlarımız da gitti. Onlar da can. Ağaçlar için de üzülüyoruz. Hepsi can. Devam eden yangınların tümüne havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor.

Özellikle 4-5 günlük yangınların bilançosunda durumun büyümemesinde belediyelerimizin katkıları sonsuz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Belediyelerimize şu çağrıyı yapıyorum. Hem devam eden yangınlar hem de yangınlar sonrası toplantı yapıp, sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl götürürüzün çalışmasını yapmalıyız. Siyasetten ayrı bir çağrıdır bu.

Bu yangından sonra oturup belediyelerimizle çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması için buradaki kapasiteyi daha iyiye getirmeyi konuşuruz.

"15 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Çalışanlarımız çok teşekkür ediyorum. Dün 15 kişi ölümden döndü. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelere, AFAD'a kardeş ülkelere sağlık çalışanlarına, ekiplere su yemek taşıyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

İnşallah ilk yağmurlarla beraber "Geleceğe nefes" kampanyasının bir benzerini 84 milyonun katılımıyla bu alanları yeşillendirme gayreti içinde olacağız."