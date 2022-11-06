Kulis: İYİ Parti referandum teklifine ''hayır'' diyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için referandumu gündeme getirmesinin ardından gözler muhalefete çevrildi.

İYİ Parti'nin AK Parti’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı başörtüsü düzenlemesine ilişkin referandum yolunu kapatacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, parti, “temel hakların, ibadet hürriyetinin referanduma” götürülmesini “siyasi avantaj kollama” şeklinde değerlendiriyor. Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Yani Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

İyi Partili kaynaklar, “Türkiye’de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığını” düşünürken AK Parti’nin anayasa çalışmasının “siyasi avantaj sağlama” kaygısından ibaret olduğunu vurguluyor. İYİ Parti’nin “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet