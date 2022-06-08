Kulislerden olay olacak iddia: ''AK Parti yeni bir açılım süreci hazırlığında''

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde AK Parti ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci yazar Mustafa Balbay, AK Parti'nin "MHP'yi ürkütmeyecek" yeni bir açılım hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Ankara’nın hem tecrübeli siyasetçisi hem de tecrübeli gazetecisi Mustafa Balbay, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde HDP seçmeninin oylarını almak isteyen AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP’yi "ürkütmeyecek" yeni bir açılıma hazırlandığını öne sürdü.

AK Parti, MHP oylarının toplamının Meclis çoğunluğunu sağlamaya yetmediğine dikkat çeken Balbay, “Saray’ın aklı fikri Kürt kökenli yurttaşların oyunu blok olarak almakta” tespitinde bulundu.

Balbay’ın yazısına göre, AK Parti’nin “MHP’yi ürkütmeyecek açılım”ı bazı dernek ve benzeri yapılanmalar üzerinden yürütülecek. Açılım söylemlerini onlar dillendirecek. Kürt kökenli din adamları devreye sokulacak. HDP’nin hareket sahası daraltılırken buna İmralı’nın onay ve desteğinin olduğu izlenimi yayılacak.

İşte Balbay'ın yazısından AK Parti'nin önündeki 5 maddelik yeni açılım süreci yol haritası:

"Saray bu tabloya bakıp şöyle bir siyaset taslağı hazırlamış görünüyor:

1- MHP’yi ürkütmeyecek yeni bir açılım planlamak.

2- Bunun için yeni dernek ve benzeri örgütlenmelere gitmek. Açılım söylemlerini onların dillendirmesini sağlamak.

3- Kürt kökenli din adamlarını devreye sokmak.

4- Bu iklimi HDP’nin hareket sahasını daraltacak şekilde oluşturmak.

5- İmralı’nın bu açılıma olumlu baktığı izlenimini yaymak.

Yeniden altını çizelim her seçeneğin gündemde olduğu, hiçbirinin mutlak olmadığı bir döneme girdik. İktidar, ekonominin konuşulmaması için her şeyi yaparken blok olarak yanına çekebileceği seçmen kitleleri arıyor. İlk gözünü diktiği yer de HDP’ye oy veren kesim."

Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...