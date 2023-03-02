Kulisleri hareketlendiren iddia: Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği tarih belli oldu

2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklayacağın Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Meclis’i feshedeceği tarih ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bir kez daha seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Bunun ardından da seçimlere 72 gün kala sandıkların nasıl oluşturulacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iktidarın "Her seçmenin seçmen kütüğünün bulunduğu il için ve o ilde kurulan sandıklarda oy kullanması" yönündeki tavrı netliğini koruyor. Daha önce “deprem illeri için ayrı bir sandık kurulması” formülü gündeme gelmişti. Ancak AK Parti, bu durumun anayasaya aykırılık oluşturabileceğini söyleyip itiraz etmişti.

YSK, seçim sürecini Erdoğan’ın TBMM’yi feshetmesi sonrası başlatacak. Erdoğan’ın “10 Mart’ta TBMM’yi feshedeceği” belirtiliyor. Bu durumda YSK de süreci 10 Mart’tan sonra başlatacak.

Siyasi partilerin aday listelerini YSK’ye tesliminin ise 10 Nisan’da yapacağı ifade ediliyor. 10 Mart’tan itibaren siyasi partilerde “aday listeleri” için süreç de başlamış olacak. Sonraki adım ise illere kurulacak sandıklar. YSK, MERNİS üzerindeki seçmenlerin kayıtlı adresi üzerinden seçmen listelerini belirleyecek ve bu listeler muhtarlıklara asılacak.

Cumhuriyet