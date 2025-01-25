Kulisleri hareketlendiren iddia: ''Muharrem İnce için hazırlıklar başladı''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceğine dair iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Enver Aysever'in iddiasına göre Kılıçdaroğlu ve CHP lideri Özel ile görüşen İnce için Ankara'da hazırlıklar başladı...

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaştı.

İnce'nin CHP'ye katılımıyla ilgili tarih de veren Aysever şunları söyledi:

"Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor.

Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor.

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak.

Burada önemli olan, siyasette bir ağırlığı olduğu, halen parti içinde önemli bir gücü olduğunu bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış olması, ‘Size bilgi vermek istedim’ demiş olması. Bu ‘Bilgi vermek istedim’in ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz.

Fakat bana ilginç gelen bir mesele, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi'ni kapattırmayacak olması. Bu bir

pazarlık unsuru haline mi gelecek yoksa ‘Çantada bir parti olsun, seçim hakkı kazanmış bir parti her zaman işe yarar’ diye mi düşünülecek, onu bilmiyorum."