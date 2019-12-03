Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla yapılan Suriye konulu zirve sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Zirvede Suriye’nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GAYET İYİ GEÇTİ

Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

MERKEL: İYİMSERİM

Yapıcı ve faydalı bir zirve olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merkel "Suriye konusunda ikili görüşmeler yapılabilir. Fikir ayrılıklarımıza rağmen NATO Liderler Zirvesi konusunda iyimserim" açıklamasında bulundu.

MACRON: TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE

Zirve sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Türkiye büyük ülke, dinamik entelektüel ve kültürel yaşamı var, saygı duyuyorum" dedi.