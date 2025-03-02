  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş önündeki Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı

Mansur Yavaş önündeki Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı

Mansur Yavaş önündeki Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu'nda yaptığı açıklamada, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin ancak ben daha 3 yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim. Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi."

İlçe belediye başkanlarının başarı ve memnuniyet oranlarını da ölçtüren Yavaş şunları kaydetti:

Elmadağ'da memnuniyet yüzde 75.CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 46, AK Parti 29.
Kalecik'te memnuniyet yüzde 80. CHP'ye oy veririm diyen yüzde 33 AK Parti diyen yüzde 43.
Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87. CHP'ye oy veririm diyen yüzde 44, AK Parti yüzde 26.
Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84. Parti olarak ilk kez CHP yüzde 36, AK Parti yüzde 34.
Güdül'de yüzde 77 başarı oranı. CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38.

Hemen hemen orada da birinci parti olacağımızın müjdesini verebilirim. Buralardaki oy oranı yüzde 10, 15-20 seviyesini geçmemişti.

Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91. CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 44. AK Parti yüzde 31.
Ayaş'ta memnuniyet yüzde 70. CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 35. AK Parti yüzde 38.

Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AK Parti yüzde 28.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ SONUCUNU AÇIKLADI

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.

 Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor. 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimi seçim cumhurbaşkanlığı seçimi anketi cumhurbaşkanlığı anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! Para transferlerinde yeni dönem başladı: Artık zorunlu oldu Para transferlerinde yeni dönem başladı: Artık zorunlu oldu ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! Türkiye'nin yerli seyir füzesi Kara Atmaca'dan rekor kıran fırlatma! Türkiye'nin yerli seyir füzesi Kara Atmaca'dan rekor kıran fırlatma! Dere yatağında ölü bulunan Nazlı için binlerce kişi sokaktaydı! Dere yatağında ölü bulunan Nazlı için binlerce kişi sokaktaydı!
''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar ''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı ''Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir'' diyen son Başbakan Yıldırım Ankara'yı karıştırdı ''Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir'' diyen son Başbakan Yıldırım Ankara'yı karıştırdı Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi İstanbul'daki lüks villaya düzenlenen operasyon polisi de şoke etti İstanbul'daki lüks villaya düzenlenen operasyon polisi de şoke etti Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı! Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı! AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!'' AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!''