Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Kendi yazdığı yazı yasanın önüne geçemez

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un RTÜK üyeliği tartışmasıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sırasında RTÜK üyeliği tartışmasına dair açıklama yaptı. Şentop, “Bu şekilde bir durum daha önce yaşanmamış. Kanun da bunu öngörmemiş... Burada hangi tarihteki husus dikkate alınabilir? Birisi seçimin yapıldığı gün, birisi başlatıldığı tarih, bir de üyelikte boşalmanın olduğu gün. Meclis Başkanı olarak 12 Ekim'de yazmışım yazıyı. Seçimin yapılacağı gün, o saat üye dağılımı değişiyor. Burada dolayısıyla günlük milletvekili değişimiyle yapılabilmesi mümkün değil” dedi.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, RTÜK üyeliği düzenlemesini yazan komisyonda yer aldığını belirterek, “Esas bizim önerimiz Meclis dört üye seçsin, 5 üye iletişim fakültelerinden, reklam dernekleri kurumundan, gazeteciler sendikaları, cemiyetleri, gazete işverenleri sendikalarından oluşacak bir genel kurulda 5 kişi seçilsin istedik. Bu genel kurulun oluşmasında mutabakat sağlayamadık. Sonundan bütün üyeleri Meclis’te sandalye dağılımına göre olması öngörüldü” diye belirtti.



Gürkan, bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmadan önce RTÜK’teki boş üyeliğin İYİ Parti’nin olması gerektiğini anımsatarak, “Mehmet Ali Çelebi AKP’ye geçmeden önce bu İYİ Parti’ye düşen bir sandalyeydi. Sandalye dağılımı çok hassas. Sayın Şentop bekletti ve Çelebi geçtikten sonra yazıyı yazdı. Fakat yazıyı yazdığı gün Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasıyla yeniden durum değişti. Yani üyenin AKP’li değil İYİ Partili olması gereği ortaya çıktı” diye konuştu.

Gürkan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi:

“Sayın Şentop diyor ki; ‘Ben yazıyı yazdım. İşlemi başlattım.’ Ama aynı gün durum değişmiş, kanun diyor ki Meclis’teki sandalye sayısına göre belirlenir. Yani seçim hangi gün yapılacaksa bu durumda kanunun yazılış hükmüne aykırı bir sandalye sayısına göre yapılacak. Bu yasanın lafzına da ruhunu da aykırı.

“MEVCUT SANDALYE SAYISINA AYKIRI BİR SEÇİM YAPTIRMAK YASANIN DOĞRU UYGULANMASI ANLAMINA GELMEZ”

Sayın Şentop’un seçimi mevcut sandalye sayısına göre düzenlenmesinin gereğini yani gündeme taşımasını sağlaması gerekir. Yasanın ruhu ve lafzı bunu gerektirir. Seçimin yapıldığı günkü sandalye sayısına aykırı bir seçim yapılamaz. Yasanın ruhuna ve lafzına aykırıdır. ‘Ben yazıyı yazdım’ diyerek seçimin yapılacağı veya yapıldığı gün itibariyle mevcut sandalye sayısına aykırı bir seçim yaptırmak yasanın doğru uygulanması anlamına gelmez.

“KENDİ YAZDIĞI YAZI YASANIN ÖNÜNE GEÇEMEZ”

Boşaldığı günkü sayıya yaslansa yine İYİ Parti’ye düşüyor. Çelebi’nin ayrıldığı günden sonra kendi yazdığı yazıya göre. Kendi yazdığı yazı maalesef yasanın önüne geçemez. Yasayı bu şekilde yorumlaması yanlıştır. Kendi yazdığı yazı yasanın önüne geçemez. Seçimin yapılacağı gün itibariyle sandalye sayısı değişmişse buradan kendi ifadesinden anlıyoruz ki sayı Fakıbaba’nın istifası nedeniyle yazıyı yazdığı gün değişmiş. Yani saat farklarıyla yasanın öngördüğüne aykırı bir seçim yapılamaz. Bu yazı kanun hükmü değil, yazı bir idari işlem, idari işlemin gereği Meclis’teki sandalye sayısının değişimiyle yenilenmesini gerektirir.”

Gürkan, dün TBMM Başkanı Şentop’un RTÜK üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşmış ve şu tepkiyi göstermişti:

“Sayın Şentop, 1994 yılında yasayı hazırlayan partner komisyonu üyesindeydim. O maddeyi de ben kaleme aldım. Yazınızı yeni milletvekili sayısına göre yenilemeniz gerekiyor..."