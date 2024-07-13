Meclis'te dengeleri değiştirecek iddia: ''7 milletvekili AK Parti'ye katılacak''

Tv100 ekranlarında yayınlanan Özgür İfade programında sunucu Cansu Canan Özgen, canlı yayında Gelecek ve İYİ Parti'den 7 milletvekilinin AK Parti'ye katılmaya hazırlandığını öne sürdü.

TV100 ekranlarında yayınlanan Özgür İfade programının dün akşamki canlı yayınına sunucu Cansu Canan Özgen'in "partiler arası transfer" iddiası damgasını vurdu.

Özgen, daha önce İYİ Parti’de siyaset yapan ancak daha sonra istifa eden 3 ismin, hala partide görev yapan 1 ismin ayrıca Gelecek Partisi’nden de 3 vekilin AK Parti’ye geçeceğini iddia etti.

İşte Özgen'in paylaştığı kulis bilgisi:

"Önümüzdeki hafta bir milletvekili transfer dalgası görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte.

İYİ Parti İstanbul milletvekili kendisi şu anda. Bu arada İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı verdikleri... Özellikle Ersagun için bu yönde."

İşte Özgen'in AK Parti'ye geçecekler dediği o milletvekilleri:

İYİ PARTİ

Ahmet Ersagun Yücel

Seyithan İzsiz

Bilal Bilici

Salim Ensarioğlu

GELECEK PARTİSİ

Selim Temurci

İsa Mesih Şahin

Nedim Yamalı.