Meclis'te ''şehitler tepesi'' ve ''bayrak'' tartışması

İyi Parti’li İsmail Koncuk, “şehitler tepesi” ifadesinin geçtiği Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirinin AK Parti’li Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde “olumsuz düşünce ve davranışlara sebebiyet verdiği “ gerekçesiyle müfredattan çıkarıldığını söyledi.

Koncuk’un bu sözlerine daha önce İçişleri Bakanlığı yapan AK Parti’li Selami Altınok, “Yanlıştı” karşılığını verince Koncuk, “çok zikzak yaptınız” dedi. Eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ise, “Mayınlı yoldan geçiyorsun” diye laf attı.

İdlib’deki şehitler üzerine iktidarla muhalefet arasında polemiğe yol açan “Şehitler Tepesi” ifadesinin geçtiği, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri Meclis’te ilginç diyaloglara neden oldu.

Daha önce Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı da yapan İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “şehitler tepesi” ifadesinin geçtiği Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirinin AK Parti’li Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde “olumsuz düşünce ve davranışlara sebebiyet verdiği “ gerekçesiyle müfredattan çıkarıldığını söyledi.

Koncuk’un bu sözlerine daha önce İçişleri Bakanlığı yapan AK Parti’li Selami Altınok, “Yanlıştı” karşılığını verince Koncuk, “çok zikzak yaptınız” dedi. Eski Meclis Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise, “Mayınlı yoldan geçiyorsun” diye laf attı.

TBMM’de tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

-İsmail Koncuk:

"Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için,

Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?"

Arif Nihat Asya'yı rahmetle anıyorum; ne güzel yazmış, yazmış ki bugünlerde siyasetçilerimiz Arif Nihat Asya'nın bu şiiri üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Değerli milletvekilleri, bu şiir güzel, çok güzel, nesillere her zaman hatırlatılması gereken bir şiir ve bugünlerde de okunması gereken bir şiir ancak Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin bazı bölümleri iyiye, güzele, doğruya yöneltmediği için Millî Eğitim Bakanlığı müfredatından "Bayrak" şiirinin çıkarıldığı günleri hatırlıyorum. Nereden nereye! Zamanın Millî Eğitim Bakanına sormuşlar "Neden 'Bayrak' şiirini çıkardınız?" diye, bir soru önergesi vermiş bir milletvekilimiz, Şefik Çirkin. Millî Eğitim Bakanının cevabı şu…

Abdullah Güler (AK Parti-İstanbul) - Milletvekilinin ismini verdiniz, Bakan kim?

-Koncuk: Ömer Dinçer. AK Parti'nin Bakanı, fark eder mi? Reddimiras yapmıyoruz değil mi?

-Güler: Yok, yapmıyoruz.

-Koncuk: Ömer Dinçer cevabında, olumsuz düşünce ve davranışlara neden olacağını düşündüklerini belirterek, şiirin "Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım/Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım." sözlerini olumsuz düşünce ve davranışlara sebebiyet verdiği için kitaptan çıkarıldığını söylüyor. Şimdi, nereden nereye!

Selami Altınok (AK Parti-Erzurum) - Yanlıştı.

-Koncuk: Yanlış da bugün "yanlış" diyorsunuz buna, o gün "doğru" diyordunuz.

-Altınok: Yok, o zaman da "yanlış" diyordum ben.

-Koncuk: Şimdi, burada çok zikzak yaptınız; amenna, olabilir, bir şey demiyorum.

-İsmet Yılmaz (AK Parti-Sivas) - Mayınlı yoldan geçiyorsun.

-Koncuk: O hâlde, bugün, bugüne uygun davranışlar sergileyelim. Bu "Bayrak" şirini tekrar kitaba koyun değerli AK Parti'liler, bu "Bayrak" şiirini kitaba koyun. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Bakanım, o tarihte ben sendika genel başkanıydım, bilirsin. Bu "Bayrak" şiirini bastırdık, Türkiye'de bütün okulların önünde öğrencilere dağıttık.

-Altınok: O da doğruydu.

-Koncuk: Sizin zamanınızda değil. Peki, gelin, şu Andımız meselesini bir çözelim, tam zamanı. "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözünden bir rahatsızlığınız yoktur şüphesiz Sayın Genel Müdürüm, yoktur. O hâlde, gelin, bu Andımız meselesini bir çözelim. Mahkeme kararını verdi. Aslında, otuz gün içerisinde bu kararın uygulanması lazımdı ama "Millî Eğitim Bakanlığı itiraz etti." diye yargılama usullerini, esaslarını filan da dinlemediniz, hâlen, Andımız hukuksuz bir şekilde…

-İsmail Kaya (AK Parti-Osmaniye) - HDP'yle anlaşın.

-Metin Gündoğan (AK Parti-Ordu) - Bu konuyu HDP'yle anlaşın.

-Koncuk: HDP, Andımız'ın okunmasını istiyor mu? Sizinle beraber gece ret oyu vermişti, değil mi, tatlı kardeşim? Biz İYİ PARTİ olarak diyoruz ki: Bu "Bayrak" şiirini kitaplara yeniden koyalım. "Şehitler Tepesi"ni okumak güzel, hiçbir rahatsızlığımız yok.

-Ömer Fethi Gürer (CHP-Niğde) - "T.C."yi Ziraat Bankasından kaldırdılar ya!

-Koncuk: Andımız'ın okullarımızda yeniden okutulmasını sağlayalım. Buna var mıyız? Buna yoksak bakın, 2013 yılında Andımız'ın neden kaldırıldığını biliyoruz. Kim istemişti? PKK istemişti. Andımız'dan rahatsızdı, "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözünden rahatsızdı, kaldırdınız.

-İsmet Yılmaz (AK Parti-Sivas) - Doğru değil.

Koncuk: (Devamla) - O zaman çözüm süreci ortağınızdı. Hadi anladık, anlamıyorum da, sizin tarafınızdan bakmaya çalışıyorum, empati yapıyorum. Ama bugün, farklı bir noktaya geldiyseniz bunda samimiyseniz gelin, "Bayrak" şiirini de kitaplara koyalım; Andımız'ı da böyle çocuklarımızın, evlatlarımızın göğsünü gere gere okumasına, "Ne mutlu Türk'üm diyene!" demesine izin verelim diyorum.

