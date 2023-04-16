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Memleket Partisi'nden aday gösterilen isim istifa edip Sinan Oğan'a desteğini açıkladı

Memleket Partisi'nden aday gösterilen isim istifa edip Sinan Oğan'a desteğini açıkladı
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Memleket Partisi'nin Sivas'ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, partisinden istifa ederek Sinan Oğan'a desteğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin Sivas'ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, istifa ettiğini açıkladı. 

Birinci sıradan aday gösterilmesine rağmen istifa kararı aldığını duyuran Saçlı, "Yaşadıklarım ve gördüklerim ilkeli ve dürüst siyaset şiarıma ters düştü" ifadelerini kullandı. 

Milletvekili adaylığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini kaydeden Saçlı, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a destek vereceğini söyledi.

"Memleket Partisi SİVAS Birinci Sıra Milletvekilliği Adaylığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerini sofradaki kurt sanan çakallar dansa devam edebilir." notuyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saçlı'nın açıklaması şöyle:

Etiketler destek sinan oğan muharrem ince
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