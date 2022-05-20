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Meral Akşener partisinin oy oranını açıkladı

Meral Akşener partisinin oy oranını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. 

Akşener, son dönemde tartışma konusu haline gelen seçim güvenliğine ilişkin gelen soruya, ''Oyunbozanlık yapılabilir. Bizim görevimiz bunları boşa düşürmektir. Altılı masadaki tüm siyasi partiler seçim güvenliği için çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

 İYİ PARTİ'NİN OY ORANI
Akşener, partisinin oy oranına ilişkin ''7 araştırma şirketine aboneyiz. Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18. Biz haziran ayında yüzde 20'yi göreceğiz. Sahada gördüğüm bu.

Bu arkadaşlar gidiyorlar. Ama gidiyorlar deyip rehavete kapılmak yok. AKP'den bir kopuş var. Bizim partimizin seçmeni daha ziyade şehirli ve orta sınıf bir seçmendi başta '' açıklamasında bulundu. 

Etiketler meral akşener seçim güvenlik
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