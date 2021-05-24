Meral Akşener: Soylu görevden alınmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisi geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir" dedi.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sedat Peker 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti'ye kumpas kurulduğunu söyledi. Peker'in açıklamaları daha nelere kadar gider? Neden Cumhur İttifakı bu konuda sessiz kalıyor?" sorusuna yanıt verdi.

İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı:

- Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğim belli. Çarpıttılar. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Nasıl cevap verecek arkadaşlar? Hazır Meral hanım bunu dedi, sonuç itibariyle çarptıralım dediler. Sedat Peker'e cevap veremedikleri için sözlerimi çarptırdılar. Bu çarptırmanın İkizdere’deki boyutu iğrençti çünkü biz İkizdere'deki esnaftan orada yaşayan insanlardan saygısızlık görmedik. Aynı şekilde Çayeli’de de bir şey görmedik bu neyi gösteriyor, cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında eğilmenin tezahürü. O sorulara cevap versinler önce. Onun için bunlar olur. Biz etkilenir miyiz bundan etkilenmeyiz. Çanakkale’de ışıklarımız söndürüldü. Bize saldırıya kalkışıldı. Nevşehir’de Niğde’de salon verilmedi. Biz yine işimize bakacağız. Orada esnaf “Biz bu değiliz” diyerek özür diledi. Ben vatandaşla bir sorun yaşamadım.

- Ortaklar arasında bir aile meselesi, diyorlardır ki aile meselesini sokakta tartışmayalım. Biz de ilk başta dedik ki bu aile meselesin girmeyelim. Ancak Kerim Çoraklık üzerinden söylenenler çok vahim. O arkadaşımıza bazı şeylerin teklif edilmesi. “Şöyle şöyle dersen seni bırakırız” bu çok vahim. Sedat Peker, vahim iddialarda bulunuyor ama bu sefer daha ciddi kokain. İddia sahibi bir şeyler söylüyor, bir yerle söylüyor. Benim adıma 2016 Ekiminden beri çık bir dosya var. Bir gizli tanık da değil ha ihbar mektubu üzerine açılmış, benim ifadem alınmadı kimsenin bilgisi yok ve hala açık. HTS kayıtlarına baktın her şeyine baktın gel artık benim ifademi al doğru mu? Meral Akşener’in iftiraya uğradığı bir sistemde o dosya açık. İddialar var. Bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek. AKP içindeki aklı başında herkes bununla ilgili çalışma yapılmasını söylüyor. Bunlardan biri de Cemil Çiçek. Başka arkadaşlar da var. Bir savcı harekete geçirilmez mi. Bunlar aile olmuşlar birbirlerine top atıyorlar.

- Yalnız Türkiye’nin yurt dışındaki imajı ne oluyor. Susurluk meselesi sonrası İçişleri Bakanı olmuş bir insanım. Bakın o Susurluk meselesinin DYP’ye ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan’a Alaattin Çakıcı ve Türkbank meselesi ödetmiştir.

- Benimle ilgili ekiminden beri açık bir dosya var. Bir gizli ihbar mektubu üzerine açılmış. Benim ifadem alınmadı, avukatların bilgisi yok. HTS kayıtlarıma baktın, her şeye baktın, gel artık benim ifademi al. Bu dosya açık. Akşener'in iftiraya uğradığı bir sistemde bir dosya açık.

- Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak noktası kokain ve kaçakçılık. Bu çok vahim, bir savcı bile harekete geçmez mi? İddiaların ortak noktası, kokain ve kaçakçılık. Bir savcı bile harekete geçmez mi?

- Bunlar aile olmuşlar, birbirlerine taş atıyorlar.

- Bugün ortaya saçılan bu iddialar, bu isnatlar neyse adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa zaten seçilemeyecekti Sayın Erdoğan ama bu sefer gerçekten Abbas yolcu olur.

- Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisi geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir.

- Ortaklara tavsiyem; bu iddiaların mutlaka araştırılmasıdır