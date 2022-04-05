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Meral Akşener'den ''Tansu Çiller'i özlediniz mi?'' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den ''Tansu Çiller'i özlediniz mi?'' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aktif siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

"HAYIRLI OLSUN"
"Tansu Çiller siyasete dönüyormuş ne diyorsunuz?" sorusuna Meral Akşener, "Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne diyebilirim. Ben bugüne kadar, siyasete, parti kuran, bizim partimizden ayrılanlar dahil, yeni parti kuran, hiç kimseye bugüne kadar incitecek bir söz etmedim. Hep hayırlı olsun dedim. Sayın Çiller'e de hayırlı olsun." dedi.

"SİZ ONU ÖZLEDİNİZ Mİ?" SORUSU
Candaş Tolga Işık'ın "'Tansu Hanım milletim beni özlemiş' diyor. Siz özlediniz mi onu?" sorusu üzerine Akşener, "Ben onu bilmiyorum. Siz, genç nesil onu özlediniz mi?" yanıtını verdi.

 

 

Etiketler meral akşener iyi parti tansu çiller
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