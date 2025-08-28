Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı

  1. Anasayfa
2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiği ve seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı Yavaş'a bırakmayı önerdiği iddia edildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte yaşanan tartışmalı gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme yaptığını öne sürdü.

AKŞENER–YAVAŞ–İMAMOĞLU ZİRVESİ

Burhan’ın iddiasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinden bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OL” ÇAĞRISI

Akşener, görüşmede anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önde olduğunu söyledi. Bu tabloyu gerekçe göstererek Mansur Yavaş’a, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Ancak Yavaş’ın çekimser tutumu üzerine Akşener daha ileri bir teklif yaptı.

Gazeteci Burhan’ın aktarımına göre Akşener, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”

Bu iddia, seçim sürecinde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme taşıdı. Akşener’in adaylık önerisinin Yavaş tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine Altılı Masa’nın Kılıçdaroğlu adaylığında birleştiği ifade edildi.

