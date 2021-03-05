Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bitlis'teki 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası haberini aldığı anlar kameraya yansıdı.
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 11 askerimiz şehit oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin haberini esnaf ziyareti yaparken öğrendi.
Meral Akşener'in şehit haberini aldığı andaki tepkisi kameralara yansıdı. Yaşadığı büyük acı yüzüne yansıyan Akşener'in bir taraftan da dizini dövdüğü görüldü.
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