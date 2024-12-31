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MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
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2024 yılının son seçim anketi MetroPoll Araştırma'dan geldi. MetroPoll'ün yayınladığı Aralık 2024 seçim anketinde zirvedeki fark 3 puan olarak görüldü. İşte son seçim anketinin sonuçları ve partilerin oy oranları...

MetroPoll Araştırma'nın aralık ayı araştırmasına göre AK Parti, CHP'yi geçerek birinci parti oldu.

MetroPoll Araştırma'nın 2024 Aralık ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre AK Parti, CHP'nin önünde birinci parti oldu.

AK Parti kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin 2, kararsızlar dağıtılınca 3.5 puan önünde yer aldı.

MetroPoll'ün anketine göre kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 21,3 ile birinci, CHP yüzde 19,1 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 7, MHP'nin oyu ise yüzde 5 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti yüzde yüzde 32,8, CHP yüzde 29,4, DEM Parti yüzde 10,7, MHP yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 5,7 oy aldı.

 2024 yılının son seçim anketi MetroPoll Araştırma'dan geldi. MetroPoll'ün yayınladığı Aralık 2024 seçim anketinde zirvedeki fark 3 puan olarak görüldü. İşte son seçim anketinin sonuçları ve partilerin oy oranları...

Şirketin geçen ay yaptığı araştırmada CHP, AK Parti'nin 0.2 puan önündeydi. Geçen aya göre CHP 1 puan kaybederken AK Parti 3 puan kazandı.

BEĞENİ DÜZEYİ EN YÜKSEK İSİM MANSUR YAVAŞ

Beğeni düzeyi en yüksek siyasetçi ise yüzde 58,5 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ı, yüzde 47,2 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu'nu AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46,3 ile takip etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4., CHP lideri Özgür Özel ise 5. sırada yer aldı.

2024 yılının son seçim anketi MetroPoll Araştırma'dan geldi. MetroPoll'ün yayınladığı Aralık 2024 seçim anketinde zirvedeki fark 3 puan olarak görüldü. İşte son seçim anketinin sonuçları ve partilerin oy oranları...

Etiketler son seçim anketi seçim anketi seçim anket en beğenilen siyasetçi partilerin oy oranları
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