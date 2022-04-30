MetroPOLL son anketinde Erdoğan'ı sordu... İşte o anketin sonucu

MetroPOLL Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Yurttaşlara, "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte anketin sonucu.

MetroPOLL Araştırma’nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022" anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev yapış tarzını seçmenin yüzde 42’si onaylarken, yüzde 54’ü onaylamadığını belirtti.

Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

“Evet onaylıyorum” diyenlerin oranı yüzde 42,1 olurken; “Hayır onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,6 oldu. “Fikrim yok” diyenlerin oranı da yüzde 4,3.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre dağılım ise şu şekilde oldu: