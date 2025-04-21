MHP, Bahçeli'nin yeni görüntülerini paylaştı: ''Hele durma yürü...''

MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni görüntüleri paylaşıldı.

MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yürüdüğü sırada çekilen görüntüler, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı.

Video, kısa sürede 250 binden fazla etkileşim aldı.

Kalp kapakçığı ameliyatı olan ve 2 ay boyunca kameraların karşısına çıkmayan Devlet Bahçeli, 4 Nisan'da göreve geri dönmüştü.