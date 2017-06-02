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  4. 02 Haziran 2017 19:00

MHP lideri Bahçeli: ''Tarihi hata olur''

MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yapılan eleştirilere böyle yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli: ''Tarihi hata olur''
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere tepki göstererek, “Şu an Suriye ile Irak’la, ABD’si, Almanyası ile uğraşırken, Komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Komutanı kırmamak, incitmemek lazım” dedi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli, önceki akşam partisini takip eden gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, Akar’ın Meclis Darbe Komisyonu’na verdiği yanıtların sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Genelkurmay Başkanı’nın ifadesidir, onu da kabul etmek gerekir. Sayın Genelkurmay Başkanı, darbenin muhattabı. İtiliyor, kalkılıyor, elleri kolları bağlanıp, götürülüyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil. Terörle mücadele eden bir ülke. Terörü çökertmeye çalışan bir orduyu bir arada tutmaya çalışıyorsun. Suriye ile Irak karmakarışık bir ortam içerisinde. Şu an Suriye ile Irak’la, ABD’si, Almanyası ile uğraşırken, Komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Cesaretlendirmek, olayların üzerine gidebilme bilgi ve becerisine sahip olmak lazım. Çökertilmeye çalışılan bir orduyu ayakta tutmaya çalışıyor. Dimdik bir Komutan. Devleti düşünmek lazım. Komutanı kırmamak, incitmemek lazım. Eleştirecek adam mı kalmadı?”

Hürriyet

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