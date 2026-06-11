MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat revizyonu devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana il teşkilat organlarının görevine son verildi ve il başkanlığı koltuğuna yeni bir isim atandı.

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" dedi.

DHA