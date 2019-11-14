  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Kasım 2019 16:20

MHP'de ittifak krizi: 3 başkan görevden alındı !

Milliyetçi Hareket Partisi, Samsun'da İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarını Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeleri gerekçesiyle görevden aldı.

MHP'de ittifak krizi: 3 başkan görevden alındı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

MHP'de yerel seçimlerin ardından başlayan teşkilatları görevden alma işlemi sürüyor. Daha önce bazı illerde görevden almaların yaşandığı MHP'de Samsun depremi yaşandı. 

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Samsun'un merkez ilçelerinden olan İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde MHP ilçe başkanları Genel Merkez tarafından görevden alındı.  

Üç ilçe başkanının ‘Cumhur İttifakı’ ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

Samsun'da bir süre önce de, İl Başkanı Taner Tekin yine aynı gerekçe ile görevden alınmış ve yerine Abdullah Karapıçak atanmıştı. 

İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarının önceki İl Başkanı Taner Tekin ile hareket ettiklerinin MHP Genel Merkezi'ne rapor edilmesinin ardından görevden alındıkları belirtildi. 

Yeniçağ

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , ittifak , görev , başkan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM