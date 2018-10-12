MHP'den elektrik faturalarını hafifletecek kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, elektrik abonelerinden 'enerji fonu' ve 'kayıp kaçak' bedelleri ile 'TRT payı'nın alınmamasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, kanun teklifinde 'enerji fonu' bedelinin, abonelerden 4 Ocak 1984 tarihli ve 3096 sayılı 'Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un geçici 4'üncü maddesi gereğince alındığını hatırlattı. Geçici madde ile 17 yıldır bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

''Halihazırda enerji fonunun oranı yüzde 1’dir. Ancak yüzde 18 KDV’ne tabi tutulduğundan, elektrik tüketim bedelinin %1,18’i olarak faturaya yansımaktadır. Esasen, Elektrik Enerjisi Fonu 2001 yılında 4684 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere katkı payı alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla, geçici olarak öngörülmekle birlikte yaklaşık 17 yıldır bu uygulamanın devam etmesi, bu payın yeni bir vergi niteliğine dönüştüğünü göstermektedir. Bu kanun teklifi ile Elektrik Enerjisi Fonu Payı alınmasını öngören 3096 ve 3291 sayılı kanunların ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle abonelerin elektrik enerjisi tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır.''



'TRT payı'nın da 4 Aralık 1984 tarihli ve 3093 sayılı 'Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu' uyarınca alındığını kaydeden Kalaycı, pay için alınan yüzde 2 oranın, katma değer vergisiyle birlikte yüzde 2,36 olarak faturalara yansıdığını belirtti. 'TRT payı' alınmasının haklı gerekçesi olmadığını savunan Kalaycı, ''Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu Kanun teklifi ile 3093 sayılı Kanunun TRT Payı alınmasını öngören ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle tüketicilerin elektrik tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır'' dedi.



KAYIP KAÇAK BEDELİ

MHP'li Kalaycı, elektrik faturalarının; çiftçinin, sanayicinin ve esnafın önemli maliyet unsuru olduğunu, aile bütçesinde önemli yer tutan harcama kalemi haline geldiğini vurguladı.

'Kayıp- kaçak' ve 'sayaç okuma' bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasının, hukuka uygun olmadığına yönelik birçok yargı kararı bulunduğunu dikkat çeken Kalaycı, ''2016 yılında yapılan düzenleme sonucu daha önce elektrik faturalarında ayrı ayrı gösterilen teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti (kayıp/kaçak bedeli) ile iletim ve sayaç okuma bedelleri, dağıtım bedeline eklenmiş olup, faturalarda ayrı bir kalem olarak görülmez hale getirilmiştir. Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin kayıp kaçağın bedelini ödemek durumunda bırakılması 'hak ve hakkaniyet' ilkesiyle bağdaşmaz'' dedi.



MHP'li Kalaycı, 'kayıp- kaçak bedeli'nin alınmasının hukuk ve sosyal devlet ile adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu savunduğu kanun teklifinde, şunları kaydetti:



''Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, içtihat niteliğindeki 21 Mayıs 2014 günlü kararında elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmadığını, elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevinin de bizzat enerjinin sahibine ait olduğunu belirtmiştir. Bu Kanun teklifi ile elektrik kullanımında abonelerden teknik ve teknik olmayan kayıpların (kayıp/kaçak) maliyeti ile sayaç okuma maliyetinin alınmaması öngörülmekte ve böylelikle elektrik faturalarında önemli tutarda bir azalma sağlanması amaçlanmaktadır.''

