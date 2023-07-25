MHP'den Tanju Özcan'ı kızdıracak pankart

MHP İl Başkanı İlhan Durak, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi’nin bulunduğu araziyi satmasına pankartla tepki gösterdi.

Sabah'tan Kasım Şahin'in haberine göre Fındık bahçesinin olduğu bölgeye Tanju Özcan’ın fotoğrafının yer aldığı bir pankart asıldı. Pankart üzerinde "Tanju Özcan’dan satılık, tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı Başkan?” ifadeleri yer aldı.

Özcan, 2021 yılında Bolulu işadamı Oktay Ercan'a, 96 dönümlük araziyi 90 milyon lira karşılığı satmakla gündeme gelmişti.

Şimdi ise Dağkent Mahallesi'ndeki 21 bin 148 metrekarelik arsa, Oyak Çimento'ya 132 milyon lira karşılığında verildi. MHP, İl Başkanı İlhan Durak satışa tepki gösterdi.

Durak, Bolululardan 8 ay daha sabretmelerini isteyerek şunları söyledi:

Göreve geldiğinde geçmiş dönemi eleştirip sürekli belediyenin borçlarını gündeme getiren Tanju Özcan, şimdi Belediyeyi aynı duruma düşürmüş olmanın çaresizliğinde çırpınıp durmaktadır. İpin ucunu kaçırdı. Zengin babanın hovarda oğlu misali elde avuçta ne varsa satıp harcamanın peşine düştü. Açıkları borçla kapatıyor. Belediye EYT'ten emekli olan personellerin ikramiyelerini ödeyemiyor. Maaş ödemekte zorlanıyor. Başkan vatandaşlarımızın umutlarını heba etti. Bu yüzden vatandaşlarımızın ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini biliyorum.

Sabah