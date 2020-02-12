  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Şubat 2020 07:19

MHP'li başkan hayatını kaybetti

MHP'nin Türkeli İlçe Başkanı ve Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım, 55 yaşında hayatını kaybetti.

MHP'li başkan hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı olan Murat Yıldırım bir toplantı için gittiği Afyonkarahisar’da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’da kaldığı otelde rahatsızlanan Murat Yıldırım (55) için otel görevlileri tarafından ambulans istendi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Yıldırım’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , murat yıldırım , ilçe başkanı , türkeli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM