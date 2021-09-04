MHP'li isim ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ı hedef gösterdi
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'a hakaret ve küfürlerle hedef gösterdi.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, seçim barajının yüzde 7 olarak belirlenmesi yönündeki açıklamaları sosyal medyada yaptığı canlı yayınla değerlendirdi.
Değerlendirmeyi paylaşan Özkiraz'a, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk hakaret ve küfür dolu mesajlar yöneltildi.
Özkiraz'ın paylaşımını alıntılayan MHP'li Nevzat Ünlütürk, "Ulan müptezel… CHP’den aldığın parayla zilletin borazanlığını yapıyorsun.. Kemik yalayıcı yavşak!" ifadelerini kullanarak hedef gösterdi.
İşte o skandal paylaşım:
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