  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'li isim ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ı hedef gösterdi

MHP'li isim ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ı hedef gösterdi

MHP'li isim ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ı hedef gösterdi

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'a hakaret ve küfürlerle hedef gösterdi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, seçim barajının yüzde 7 olarak belirlenmesi yönündeki açıklamaları sosyal medyada yaptığı canlı yayınla değerlendirdi.

Değerlendirmeyi paylaşan Özkiraz'a, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk hakaret ve küfür dolu mesajlar yöneltildi.

Özkiraz'ın paylaşımını alıntılayan MHP'li Nevzat Ünlütürk, "Ulan müptezel… CHP’den aldığın parayla zilletin borazanlığını yapıyorsun.. Kemik yalayıcı yavşak!" ifadelerini kullanarak hedef gösterdi. 

İşte o skandal paylaşım:

 

Etiketler Nevzat Ünlütürk twitter paylaşım ulan müptezel kemal özkiraz avrasya araştırma avrasya anket seçim anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki doz Sinovac aşısı olanlara kritik uyarı
Mehmet Erdem ve Vildan Atasever’in düğün tarihi belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova’da Hanımağa Züleyha devri başlıyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Borçlar silinecek...
Atatürk’ü hedef alan Osmanoğlu’na tokat gibi yanıt
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sedat Peker'in iadesi için yapılan teklif ortaya çıktı
''Videoyu, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucunda çektim''
AK Partili bir eski bakandan daha 17/25 Aralık çıkışı
Yengeç, kalamar, ıstakoz, midye haram mı tartışmalarına Nihat Hatipoğlu da katıldı