MHP'li ismin feci ölümü: Oy kullandıktan sonra...

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi eski İl Başkanı A. Y. (67) kendisine ait inşaat alanını gezerken inşattan düşmesi sonrası vefat etti.

MHP eski İl Başkanı A. Y. sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için ailesi beraber oy kullandıktan sonra kendisine ait inşaat alanını ziyareti esnasında inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri Y.'ı hastaneye sevk ettiler. 2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Y., MHP'de siyasete devam ediyordu. Eski Başkan A. Y.'ın vefat haberi Balıkesir'de büyük üzüntü oluşturdu. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve eski MHP İl Başkanları sosyal medyadan taziye mesajları yayımladılar. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. "Eski il başkanımız A. Y. hakkı rA.ine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rA. diler, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine de sabr-ı cemil niyaz ederiz." MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel'de yayımladığı mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Eski İl başkanımız A. Y. hakkın rA.ine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rA. diler, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine de sabr-ı cemil niyaz ederim." Eski Başkan A. Y.'ın vefatı ile ilgili polis soruşturma başlattı.