Millet İttifakı Akşener'siz toplandı

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı sallayan açıklamalarının ardından 5 lider, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Millet İttifakı Liderler Buluşması’nda, Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.