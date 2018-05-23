Millet İttifakı'nda istifa depremi, CHP ve İYİ Parti'de peş peşe istifalar

İYİ Parti´den istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklama yapan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Çiçek, “Bizler İYİ Parti Düzce İl Teşkilatı kurucu üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gördüğümüz İYİ Partimiz, parti programımızdaki ilkelerimiz olan, açık, dürüst, hesap verebilir olmak, çoğulcu katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak, eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak, siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak farklılıklara saygılı olmak ilkelerini yerine getirebilmek için yaptığımız çabaların boşuna olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda Teşkilatımızın kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Ercan Katırcıoğlu´nun bugüne kadar yürüttüğü siyasetin, geliştirdiği söylemlerin, veremeyeceği hesapların sonunun gelmeyeceğini, Düzcemize hizmet etme kapasitesinin yetersiz olduğunu düşündüğümüzden dolayı Düzce İYİ Parti Yönetim Kurulu´nda bulunan görevlerimizden istifa ediyoruz” dedi.

CHP ÖRGÜTÜ DE İSTİFA ETTİ

Diğer yandan CHP İl Yönetimi, istifalara yönelik açıklama yapmayacaklarını belirtti. CHP ve İYİ Parti İl Yönetimleri düşerken, yeni yönetimlerin parti genel merkezleri tarafından atanması bekleniyor.

3 milletvekili kontenjanın olduğu Düzce’de İYİ Parti; Ercan Katırcıoğlu, Yunus Özay Er ve Reyhar Ataseven’i, CHP ise Zafer Teber, İlknur Başak Tütüncü ve Hasan Servet Öktem’i aday göstermişti.