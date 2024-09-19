MSB'den kılıçla yemin eden teğmenler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçla ettikleri yeminle gündeme gelen teğmenler hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini uzun süre boyunca Türkiye’nin gündemini meşgul etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) inceleme başlatılan konuya ilişkin son durumu paylaştı.

Teğmenlerin yemini Türkiye’nin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya çok sert tepki göstermiş ve “O kılıçları kime çekiyorsunuz” sorusunu sormuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

MSB’den yapılan yeni bilgilendirmede, teğmenlere ilişkin başlatılan sürecin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişti. Teğmenlerin bu hareketi siyaset arenasında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı. AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek gelmişti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" çıkışını yapmıştı.