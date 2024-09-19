  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MSB'den kılıçla yemin eden teğmenler hakkında açıklama

MSB'den kılıçla yemin eden teğmenler hakkında açıklama

MSB'den kılıçla yemin eden teğmenler hakkında açıklama
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçla ettikleri yeminle gündeme gelen teğmenler hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini uzun süre boyunca Türkiye’nin gündemini meşgul etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) inceleme başlatılan konuya ilişkin son durumu paylaştı.

Teğmenlerin yemini Türkiye’nin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya çok sert tepki göstermiş ve “O kılıçları kime çekiyorsunuz” sorusunu sormuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

MSB’den yapılan yeni bilgilendirmede, teğmenlere ilişkin başlatılan sürecin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişti. Teğmenlerin bu hareketi siyaset arenasında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı. AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek gelmişti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" çıkışını yapmıştı.

Etiketler Teğmen yemin töreni kılıçlı ant MSB Teğmenler hakkında inceleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi
En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka