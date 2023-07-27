Muhalefette gizli protokol tartışmalarına o isim de katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gizli protokol tartışmalarına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’da tartışmalara dahil oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara’da partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle buluştu. Toplantıda gündemdeki gizli protokol iddiaları konuşuldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ‘Akşener'in protokolden haberi vardı’ açıklamalarına karşın, Akşener'in gizli protokole ilişkin ‘haberim yoktu’ dediği öğrenildi.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri için “Bu ifadenin iyi değerlendirilmesi gerekir” derken Ümit Özdağ’ın da ‘iki kişinin namusuna emanet edilen’ bu konunun gizliliğini koruyamadığını, bunun üzerinde de durulması gerektiğini ifade etti.

Bir açıklamada CHP için önemli isimlerden biri olan Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’dan geldi.

Karayalçın “Ben olsam ne İçişleri Bakanlığı’nı ne de MİT Müsteşarlığı’nı bir başka partiye verirdim” derken ortak hükümetlerde, koalisyonlarda bu bakanlıklar ya da örgütler doğrudan başbakana bağlıdır. Ya da yürütmenin başındaki kimse ona bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Karayalçın, MİT Müsteşarlığı’nın yürütmenin başındaki isme bağlı olduğunu, bir başka partiye verilemeyeceğinin altını çizdi.