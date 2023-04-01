Muharrem İnce ''bir din bilginine sordum'' diyerek açıkladı

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf nedeniyle hedef tahtasına konulmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek günah ve haramdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı o fotoğrafa ilişkin açıklamada bulundu.

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil; kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu belirtti.

İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."