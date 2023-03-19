Muharrem İnce, hangi gazeteciyle neden tartıştığını anlattı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, gazeteciler İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile neden tartıştığını açıkladı.

Gazeteciler Nevşin Mengü, İsmail Saymaz ve Fatih Portakal ile ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kişisel Twitter hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdikleri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı arayarak yaşananları kendi cephesinden anlattı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Muharrem İnce aradı. Hangi gazeteciye niye küsmüş anlattı. Nevşin Mengü. Bir şey yazmış aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. 'Yazarım kardeşim' dedi.

'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim. Telefonu suratıma kapattı.

Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikti. 'Kardeşim' diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz olsanız bir daha konuşur musunuz!

Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. 'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?' dedim. Bir daha da konuşmadık.

İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.

Özgür Demirtaş Hoca ile ilgili olay ise birkaç yıllık. Bir yorum yaptı ben de 'Hocam ekonomiyi iyi biliyorsunuz ama siyaseti hiç bilmiyorsunuz' dedim. Bunu da gülerek söyledim. Kendisini ararım, niye küseyim.

'Eleştiriye açığım. Cumhurbaşkanı seçilirsem de açık olacağım. Siz inşallah cumhurbaşkanı olduğum zaman da, boş beleş birini cumhurbaşkanı seçtik diye yazacak kadar özgür olacaksınız. Tüm gazeteciler özgür olacak' dedi.

Güldüm. Kapattık."

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