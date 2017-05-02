Muharrem İnce: İkinci Ekmeleddin vakası...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler." dedi. İnce, Baykal'ın Abdullah Gül'le ilgili sözlerine ilişkin de "İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyor. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. İkinci bir Ekmeleddin vakasına kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

İnce, TBMM'de gazetecilerin CHP kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı.

Partisinin olağan kurultayının öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını savunan İnce, "Bu partiyi tartışmaya açar. İki yıl dolmadan olağan kurultay yapılamaz. 16 Ocak 2018'den önce olağan kurultay yapılması mümkün değildir. Partiyi tartıştırırız. Mahkemelere gider. Allah korusun, parti kayyuma gider." değerlendirmesinde bulundu. İnce sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler. Yapmalılar mı derseniz; Sayın Genel Başkan yaparsa bu çok şık olur. Madem kasımda olağan kurultay planlanıyor ve bu hukuken mümkün olmadığına göre, Sayın Genel Başkan kendisi olağanüstü kurultayı haziranda toplarsa çok şık olur. Hiç tartışma olmaz. Kim genel başkan seçilirse hepimiz onun yanında, arkasında dururuz. Önce 26'yı bütünleştirip, sonra 49'u sarıp sarmalamak için elimizden geleni yaparız."

Deniz Baykal: ''Arkasında oluruz''

"BU AŞAMADA İMZA TOPLAMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

İnce, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da bu aşamada imza toplamayı doğru bulmadığını, bunun partiyi tartışmaya açacağını söyledi.

'İKİNCİ BİR EKMELEDDİN VAKASINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİM'

Bir başka soruyu yanıtlarken de İnce, CHP Genel Başkanı'nın 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı da olacağı yönündeki değerlendirmelerle ilgili ise bunu şimdiden konuşmayı şık bulmadığını kaydetti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın buna ilişkin sözlerinin hatırlatıldığı İnce, herkesin kendi görüşlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

CHP'de değişim talepleri olduğunun ifade edilmesi üzerine, sokakta da partide de değişim rüzgarları estiğini ve bunun herkes tarafından görüldüğünü düşündüğünü aktaran İnce, bunu basının önünde değil kurultayda tartışmayı tercih edeceğini söyledi.

Baykal'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili sözlerine ilişkin de "İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyor. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. İkinci bir Ekmeleddin vakasına kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim." dedi.