Deniz Baykal: ''Arkasında oluruz''

CHP Antalya Milletveli Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz görüşmesinin nedenini açıkladı. Baykal, "Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse, adayımız o olur" derken, "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa, değerlendirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletveli Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşme talebinin kendinden geldiğini ifade eden Baykal “Bir yol haritası görüşmesi yaptık. Kemal beyle görüşmemizin nedenin büyük bir kısmı referandum sonuçlarıydı” dedi. Baykal, CHP’nin bundan sonra önüne bakması gerektiğini söyledi.

Baykal’ın CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

'PARTİ OLARAK YENİ BİR NOKTADAYIZ'

Talep benden geldi. Türkiye olarak yeni bir noktadayız. Parti olarak da yeni bir noktadayız. Bu süreci çok dikkatle izlemeye çalışıyorum. Türkiye’nin yeni siyasi döneme açılacağı tek adam dönemine sürükleneceği ortaya çıktığı andan itibaren izliyorum. Yeni bir tablo çıktı ve bunu iyi okumak lazım. Yapılması gerekenler ve kesinlikle yapılmaması gerekenler var. Bunları ifade etmek istiyordum. Sayın başkan da ‘bir görüşelim ya’ diyorduk. Ben kamuoyuna düşüncelerimi söylemeden sayın Genel Başkan’a da anlatmam gerekiyordu.

'REST ÇEKMEM OLASI DEĞİL'

Türkiye’yi konuştuk. (Deniz Baykal rest çekti iddiaları) Bu konular tabii ki konuşulmadı. Böyle bir şeyin olması doğru değil, olası değil. Birazdan konuşunca anlayacaksınız zaten. Bir yol haritası görüşmesi yaptık. Kemal beyle görüşmemizin nedenin büyük bir kısmı referandum sonuçlarıydı tabii.

'YAPILAN HİLE, SONUCU BELLİ BİR ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRMİŞTİR'

Mühürsüz oy kullanmayı meşru kılan bir anlayış. Daha şikâyet gelmeden, seçim böyle de yapılabilir diyen bir zihniyet olamaz. Yapılan bu hile sonucu belli bir ölçüde değiştirmiştir. Yüzde 100’ü evet çıkan sandıklar var. Nasıl olur ya Allah aşkına? 300 üye varsa 300’ü de evet diyor. Az da değil bin sandık var böyle. Yakışıyor mu bunlar?

'YÜZDE 51 İLE ANAYASA DEĞİŞMEZ'

51 ile iktidar olunur, seçim kazanılır ama anayasa değişmez. Kitabına uygun değil diye sokağa çıkmış değiliz. Vicdan kanıyor, doğru değil bu. Meclis’in yüzde 51’i ile kabul edilmiyor tasarı. Orada oran daha yüksek, millette o kadar yüksek değil.

'REFERANDUMDA VALİLER İSTANBUL'DA, İZMİR'DE MÜDAHALE EDEMEDİ'

1946 seçimi 27 yıllık partiyi bitiren bir seçim oldu. 46 seçiminde valiler müdahale etti. Bu seçimde de valiler müdahale etti ama İstanbul’da, İzmir’de edemedi.

'MHP'LİLER İLE KÜRTLER BİR ARAYA GELEBİLDİ'

Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor. Bunu meşru kılacak bir şey yok. 'Evet' oyu veren vatandaşlarımızın yüzde 27’si sorulduğu zaman ‘bu referandum adil bir referandum sayılır mı?’ diye 'hayır' demişler. Bu seçimde şu ortaya çıktı. Bu kadar ağır haksızlığa rağmen toplumun yüzde 49’u 'hayır' demeye devam etti.

MHP’liler ile Kürtler bir araya gelebildi. Niye? Doğrunun etrafında bir araya geldiler. Bu o kadar güzel bir şey ki… Bu hayır genç bir 'hayır', eğitimli bir 'hayır' ve toplumumuzun geleceğine yön verecek bir 'hayır'.

'YÜZDE 49'U TUTMANIN YOLU, ADAYI NETLEŞTİRMEK'

Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse, biz de 'tamam' deriz, arkasında oluruz, adayımız o olur. 'Hayır, olma' demeyi uygun görmeyiz. Doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Kendisi uygun gördüğünde böyle bir karar alacaktır. Yüzde 49'u tutmanın yolu, adayı netleştirmek.

'ABDULLAH GÜL, YÜZDE 49'UN ADAYI OLABİLİR'

Eğer Kılıçdaroğlu aday değilim derse kurultayı toplamalı ve aday olacak kişi genel başkan olmalı. Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa, değerlendirilmesi lazım."