Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılacak mı ?

Dün düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce "Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağına" dair iddialara yanıt verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin mesajını aktardı.

Sözcü TV'deki programda Saymaz, "İnce'nin en yakın çalışma arkadaşına' mitinge katılıp katılmayacağını sordu.

Saymaz, İnce'nin yazılı açıklamasını paylaştı. İnce, şunları söyledi: "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor."

SOSYAL MEDYADA KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Levent Gültekin ve Özlem Gürses de bu iddiaları sosyal medyadan gündeme getirmişti. Gültekin, "Şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce, Millet İttifakının yarın Ankara’daki mitingine katılmayı kabul etmiş." demişti. Gürses ise bu yöndeki tweetini sildi ve "Son durum: Farklı kaynaklarımdan farklı bilgiler geliyor… İki taraf da en doğru kararı arıyor… Sanırım net durumu miting saatinde göreceğiz… Sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu’nun açık çağrısı ortada duruyor…" dedi.