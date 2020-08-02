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  4. 02 Ağustos 2020 15:24

Muharrem İnce parti mi kuracak? Sessizliğini bozdu!

CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. İnce, ''Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım'' açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce parti mi kuracak? Sessizliğini bozdu!
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Eski CHP Yalova Milletvekili ve geçtiğimiz dönem partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İnce, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadesini kullandı. 

İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." paylaşımını yaptı. 

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