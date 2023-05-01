Muharrem İnce ''rüşvet'' iddialarına yanıt verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kamuoyunda 10 milyon lira rüşvet aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca Çorlu Atatürk Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Burada vatandaşlara seslenen İnce, 10 milyon lira para aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"MUHARREM İNCE DİZ ÇÖKMEZ"

"Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde, FETÖ'cüler, kasetler çıkardılar" diyen İnce, "Sahte CD'ler çıkardılar, sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet banka yoluyla mı gönderilir. Bir de Pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna. Başka bir şeye üzülmüyorum. Bakın Muharrem İnce, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez" dedi.

"GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDİYORUM"

İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün AKP'yi bırakmış CHP'ye destek olan FETÖ'cüler var ya, benimle ilgili sahte belge yayınlayan FETÖ'cüler var ya, çok yakında aynı sahtekarlıkları, CHP'ye yapacaklar. O zaman göreceğim onları. Bu bir terör örgütü, terör. Ne PKK'yla, ne FETÖ'yle ne Hizbullahla işim olmaz benim. PKK'lılar bana saldırıyor, FETÖ'cüler bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Muharrem İnce de Köroğlu gibi, döne döne vuruşa vuruşa, göğüs göğüse mücadele ediyor."

"SİZİN BİLDİĞİNİZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİ YOK ARTIK"

CHP'ye oy verecek olan seçmenlere de seslenen İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Üçüncü sırada DEVA Partili var. Onu gönderirseniz 15 Mayıs sabahı CHP'den istifa edecek. Bunu yapmayın. Çankaya'da Sadullah Ergin'e mi oy vereceksiniz. İzmir'de Yüksel Taşkın'a mı oy vereceksiniz. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. O yok, o gitti. Atatürk'ün partisi burada. Memleket Partisi" dedi.