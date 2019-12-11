Muharrem İnce sert çıktı: O ismi açıklayın

CHP'li Muharrem İnce, katıldığı bir TV programında "Saray'a giden CHP'li" iddiasının kaynağının bir CHP'li olduğunu iddia eden Talat Atilla'nın sözlerine sert yanıt verdi. İnce, "Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır" dedi.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiası" tartışmaları ile gündeme gelen Gazeteci Talat Atilla, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

Atilla, kendisine haberi getiren kişinin Cumhuriyet Halk Partili biri olduğunu öne sürerek, "Bana habere kaynaklık eden CHP'linin verdiği bilgi 01.30'da görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı yalanlayınca bu tartışmayı uzatmanın bir anlamı yoktur" diye konuştu.

Atilla, ismini açıklamadığı kaynağından aldığı bilgilerle, Muharrem İnce’nin Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanlığı konusunda görüştüğünü ileri sürmüştü.

“CHP’DE AKTİF BİR İSİM”

Kaynağının adını vermeyen Atilla, sadece bu kişinin CHP’de görevde olan bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi. Atilla, “Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm. Kılıçdaroğlu halen ‘Hiçbir CHP’li çıkmamıştır’ demedi. Muharrem İnce, ‘CHP’nin içinde çete var’ dedi. Ona çeteyi açıkla diyemeyenler bana kaynağını açıkla diyor. ‘Kaynağımı Derimiz yüzseniz söylemeyeceğim’ dedim. Türk medyası bu olayla kendi ayağına sıkmıştır. Bir şey oldu mu artık hemen ‘Kaynağını açıkla’ diyecekler” ifadelerini kullandı.

İNCE: O İSİM AÇIKLANMALIDIR

Atilla'nın bu sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den yanıt geldi.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saray'a giden CHP’li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan’a söylediğini açıklamıştır.

Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.

Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla’nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır."