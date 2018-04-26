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  4. 26 Nisan 2018 12:13

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan Muharrem İnce, kazanacağına inandığını söyledi.

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklamıştı.

Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "İlk turda herkes kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur. İkinci turda da ben kazanırım" dedi.

İnce, ikinci tura kalanın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ya da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olması halinde onlara her tür desteği vereceğini de söyledi. İnce, "Ben kalırsam da onların desteğini beklerim" diye konuştu.

Muharrem İnce, seçildiği takdirde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nı da satacağını kaydetti.

Hürriyet

cumhurbaşkanı , chp , muharrem ince
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