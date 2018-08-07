  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Ağustos 2018 18:57

Muharrem İnce'den partililere çağrı

CHP'li Muharrem İnce Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Muharrem İnce'den partililere çağrı
A+ A-

CHP'li Muharrem İnce Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. 

İşte İnce'nin o paylaşımı:


 

chp , yeni parti , muharrem ince
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM