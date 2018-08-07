Muharrem İnce'den partililere çağrı

CHP'li Muharrem İnce Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

İşte İnce'nin o paylaşımı:

CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. — Muharrem İNCE (@vekilince) 7 Ağustos 2018



