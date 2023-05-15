Mustafa Destici milletvekili seçilemedi
Cumhur İttifakı ile birlikte seçime giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi.
28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.
Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.
BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy alabildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol