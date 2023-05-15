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Mustafa Destici milletvekili seçilemedi

Mustafa Destici milletvekili seçilemedi
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Cumhur İttifakı ile birlikte seçime giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi.

28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı. 

BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy alabildi

Etiketler mustafa destici seçilemedi seçilmedi destici
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