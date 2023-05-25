Mustafa Sarıgül: ''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi geri götürdü''

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan’da yaptığı ziyarette ''Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, duyulmamış, denenmemiş bir sistemdir. Başında kim olursa olsun bu sistem yürümez.'' dedi.

28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan’ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan, Üzümlü ilçelerini ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla buluşan Sarıgül şu açıklamayı yaptı:



28 Mayıs’ta Türkiye şuna karar verecek: Ülkemiz, bir kişi tek başına mı yönetsin?

Yoksa cumhurbaşkanı, başbakan, meclis, yargı, kuvvetler ayrılığına dayalı istişareyle mi yönetilsin?

Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Bunun adına da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, duyulmamış, denenmemiş bir sistemdir. Başında kim olursa olsun bu sistem yürümez.



BU YÖNETİM SİSTEMİ ÜLKEMİZİ GERİYE GÖTÜRDÜ

Her şey neticesiyle ölçülür. Tek adam yönetiminde uçmayı beklerken yere çakıldık. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım, Türkiye’mizin iyiliği için bu hükümet sistemini değiştirmemiz lazım.



Türkiye’yi Demokratik Parlamenter Sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur.



Devlette hesap kitap kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Adalete ve liyakate önem verir. Tarlada fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen isim Kılıçdaroğlu’dur.



Alçak gönüllü, kibirden uzak, egosu hırsı olmayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklar. Ülkeyi istişare içinde, uzlaşma içinde yönetir.



KILIÇDAROĞLU, SARAYDA YAŞAMAZ, TÜRKİYE’Yİ SARAY YAPAR

Kendisine oy versin vermesin herkesin hakkını ve hukukunu korur. Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Kendisi sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar. Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur.