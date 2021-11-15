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Mustafa Sarıgül'ü çılgına çeviren soru

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de konuk olduğu programda yöneltilen ''Biden'' sorusuna sert tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu. Programda partisiyle ilgili soruları yanıtlayan Sarıgül, ABD'den para alan muhalefet partisi sorusuna tepki gösterdi.

"ALAN PARTİ KİMSE ÇIKIP SÖYLESİN"

Bağcı'nın "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Sarıgül, "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Etiketler mustafa sarıgül biden joe biden
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