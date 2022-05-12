Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi: Özdağ ve Yavaş susacak mı?

Gazeteci Nagehan Alçı Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına sosyal medyadan tepki gösterirken Ümit Özdağ ve Mansur Yavaş'a yüklendi.

Nagehan Alçı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım’ın yanındayım.





"ÜMİT ÖZDAĞ SUSACAK MI?"

Canan Kaftancıoğlu’nun yaşadığı hukuk cinayeti, özellikle Zafer Partililer ve İYİ Partililer için bir demokrasi imtihanı. Bu haksızlığa karşı susacaklar mı? En başta Ümit Özdağ bu hukuksuzluğa karşı susacak mı? Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını bu millete gösterecek...

"MANSUR YAVAŞ'A SESLENİYORUM"

CHP’li Mansur Yavaş’a sesleniyorum.. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak aldı ve bu gece hapse giriyor. Bu hukuk cinayetine karşı da sessiz mi kalacaksınız Mansur Bey? Osman Kavala’ya yapılanlara 5 senedir sustunuz. Kaftancıoğlu hapse girmek üzere. Yine mi susacaksınız Sayın Yavaş?