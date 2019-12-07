Nihal Olçok'tan ''soyisim'' yanıtı !

Eşini ve oğlunu 15 Temmuz darbe girişiminde kaybeden Nihal Olçok, artık 'Olçok' soyadını kullanmamasını isteyen Olçok ailesine yanıt verdi. Olçok, ''Soyadımdan vazgeçmeyeceğim. Bugün söylediklerimi başından beri söylüyordum. Ayrıca söylediklerimi de ‘Olçoklar’ adına söylemiyordum. Söylediklerimi bireysel olarak, ‘Nihal’ olarak söylüyordum'' diye konuştu.

FETÖ ile mücadele konusunda AKP’ye sert eleştiriler yönelten Nihal Olçok’a karşı Olçok ailesi yazılı açıklama yapmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Erol Olçok ile Nihal Olçok’un evliliklerinin 2013’te bittiğini belirten Olçok ailesi, Nihal Olçok’a “Soyadımızı kullanma” çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada “Nihal Süleymanoğlu’nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok’un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım’ın şahsi görüşlerinden ibarettir” denilmişti.

Çiftin çocuklarının; babasıyla birlikte darbe girişimi sırasında öldürülen Abdullah Tayyip ile Cahar Şamil ve Emir Dursun’un velayetini Erol Olçok’un aldığı, onun vefatından sonra da vasilerinin amcaları Cevat Olçok olduğu anlatılan açıklama şöyle devam etmişti: “Nihal Hanım, 30 Kasım 2016’ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu’nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun’un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

Ancak Nihal Süleymanoğlu’nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok’un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım’ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu’nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım’ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TV5’te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Olçok şöyle konuştu: “Soyadımdan vazgeçmeyeceğim. Bugün söylediklerimi başından beri söylüyordum. Ayrıca söylediklerimi de ‘Olçoklar’ adına söylemiyordum. Söylediklerimi bireysel olarak, ‘Nihal’ olarak söylüyordum. (Olçok Ailesi’nin) rahatsız olduğu konu ne? FETÖ ile mücadele edilmediği konusu mu? Eğer Erol ve Abdullah Olçok’un kemikleri sızlıyorsa, benim söylediklerimin arkasında durmadıkları için sızlıyor olabilir. Mahkemenin, ben yaşarken çocuklarımın vesayetini amcalarına vermiş olması, işte Türkiye’de benim başından beri bağırdığım adalet sistemi… Türkiye’de ‘yalnız kadın’ olmak, kadın olmayı bırakmak demektir. Benim iki tane oğlum var ve ben, onlara sığındım. O yüzden Olçok soyadı, benim için Şamil ve Emir’le beraber devam edecek bir gururdur sadece.”