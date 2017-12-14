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  4. 14 Aralık 2017 13:59

Numan Kurtulmuş: Trump’ın ipi Siyonistlerin elinde

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD Başkanı Trump için çok sert konuştu.

Numan Kurtulmuş: Trump’ın ipi Siyonistlerin elinde
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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını söyleyen ABD Başkanı Trump’ın Siyonist lobilerin eline düştüğünü belirterek, "Siyonist lobilerin ipiyle kuyuya inenlerin o kuyudan çıkması mümkün değildir" dedi.

Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Unıport AVM’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kudüs’ün İslam dünyası açısından çok önemli bir yeri olduğunu belirti. ABD Başkanı Trump’ın sözlerini ‘yok hükmünde’ kabul ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Trump bugün ABD’nin Başkanı olmasına rağmen büyükelçi bile atayamıyor. İşte içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmak için dünyanın güçlü lobilerinden olan Siyonist lobilere sarılmaya başladı. Siyonist lobilerin ipiyle kuyuya inenin o kuyudan çıkması mümkün değildir. Siyonist lobilerin ipiyle kurtuluşa eren görülmemiştir" diye konuştu.

"İslam dünyası yeni bir döneme girdi"
İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı’ndan çıkan sonuç bildirgesinin önemli bir aşama olduğuna dikkat çeken Bakan Kurtulmuş, "İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sonuç bildirgesinde ‘Kudüs Filistin’in başkentidir, kıyamete kadar da Fiilistin’in başkenti olarak kalacaktır’ kararı çıktı. Aynı sonuç bildirgesinde İslam ülkeleri yöneticileri Trump’ın kararını tanımadığını söylediler hatta BM’ye çağrıda bulunarak herkesi Filistin devletini tanımaya davet ettiler. Ayın zamanda ABD’nin bu kararının yok hükmünde olduğunu ifade ederek Filistin ile dayanışma içinde olacağını çok açık bir biçimde ortaya koydular. Bu İslam dünyasının yeni bir döneme girdiğinin işaretidir. Siyonistlerin sesini çıkardığında ayakları titreyen bazı ülkelere karşı İslam ülke liderlerinin bir arayla gelerek bunları söylemiş olması önemli bir dönemin başladığını gösteriyor. Artık İslam dünyasının yönetimleri ümit ederiz bundan sonra kararlı ve cesur şekilde Filistin devletinin varlığını ortak bir karar olarak gören yöneticilere doğru gidiyor. Artık Müslüman ülkelerinin birlikte ortak hareket etme zamanıdır" dedi.

İHA

numan kurtulmuş , donald trump
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