Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar. CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor.

Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik'in şöyle:

Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar.

CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP’nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk.

Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu.

Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.

CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene Kuvayi Milliye denemez.

Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.

Dışımızdaki odaklar Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimizin dış politikasına dönük bir kara propaganda ürettiği zaman bunları sahiplenen ilk odak CHP oluyor. Bugün bir kere daha gördük bunu.