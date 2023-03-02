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Önce paylaştı, sonra sildi: İYİ Parti masadan çekiliyor mu?

Önce paylaştı, sonra sildi: İYİ Parti masadan çekiliyor mu?
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Altılı masanın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısı sonrası; İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İYİ Partili Dikbayır, altılı masa toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde uzlaşıldığı iddiaları da ortaya atılırken dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dikbayır'ın paylaşımı "İYİ Parti altılı masadan çıkıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Dikbayır paylaşımında, "Millet 5'ten büyüktür" ifadelerini kullandı. 

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK: "APOLETLERİNİ SÖK DEDİK SANA"
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi.

Etiketler y part iyi parti akşener altılı masa
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