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ORC İzmir yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı

ORC İzmir yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı
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31 Mart yerel seçimlerinde hem iktidar hem de muhalefet için kritik öneme sahip olan ve CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi için ORC Araştırma'nın son anket sonuçları belli oldu.

ORC Araştırma, İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında 3.5 puan fark var.

ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

1-3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:

Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2
Hamza Dağ (AK Parti): yüzde 34,7
Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6
DEM Parti adayı: yüzde 5,9
Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9
Diğer: yüzde 2,1
Kararsız: yüzde 8,6

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Etiketler orc araştırma anket izmir büyükşehir belediyesi izmir anketi anket sonucu
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